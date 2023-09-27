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Сегодня, 11:39

Де Дзерби может сменить Анчелотти в «Реале»

Виктория Кравченко
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Роберто Де Дзерби.
Фото Reuters

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби вошел в число кандидатов на замену Карло Анчелотти в «Реале», сообщает Cadena SER.

По данным источника, специалист является приоритетным вариантом на пост главного тренера мадридцев. У Анчелотти летом 2024 года истечет контракт с «Реалом», после чего он возглавит сборную Бразилии.

В прошлом сезоне «Брайтон» под руководством Де Дзерби финишировал в зоне Лиги Европы. Сейчас его команда идет на третьем месте в АПЛ.

Карло Анчелотти
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 7 5 2 0 18-8 17
2
 Жирона 6 5 1 0 16-7 16
3
 Реал 6 5 0 1 11-6 15
4
 Атлетик 6 4 1 1 11-4 13
5
 Атлетико 5 3 1 1 13-5 10
6
 Валенсия 6 3 1 2 9-6 10
7
 Р. Вальекано 6 3 1 2 7-9 10
8
 Р. Сосьедад 6 2 3 1 12-10 9
9
 Кадис 6 2 2 2 6-8 8
10
 Бетис 6 2 2 2 6-11 8
11
 Хетафе 6 2 1 3 8-11 7
12
 Севилья 6 2 1 3 11-9 7
13
 Осасуна 6 2 1 3 7-8 7
14
 Вильярреал 6 2 1 3 9-11 7
15
 Мальорка 7 1 3 3 9-12 6
16
 Алавес 6 2 0 4 5-9 6
17
 Лас-Пальмас 6 1 2 3 2-4 5
18
 Сельта 6 1 1 4 6-10 4
19
 Гранада 6 1 0 5 9-17 3
20
 Альмерия 7 0 2 5 8-18 2
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26.09 20:00
Севилья – Альмерия
 5 : 1
26.09 22:30
Мальорка – Барселона
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27.09 20:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
27.09 20:00
Реал – Лас-Пальмас
 - : -
27.09 20:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
27.09 22:30
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
27.09 22:30
Валенсия – Р. Сосьедад
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