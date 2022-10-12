Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

12 октября, 23:09

«Реал» начнет переговоры с Кроосом о продлении контракта. Немец может завершить карьеру в 2023 году

«Реал» может предложить Кроосу продление контракта
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Реала» Тони Кроос может продлить контракт со «сливочными», сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

По информации источника, в ближайшее время стороны начнут переговоры о продлении соглашения на один сезон. Так как высока вероятность, что Кроос завершит карьеру в конце этого или следующего сезона.

Действующий контракт 32-летнего хавбека с «Реалом» истекает летом 2023 года.

Кроос играет за «Реал» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за мадридский клуб 9 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Тони Кроос
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью
Легенда спорта разводится с бразильской моделью. Впереди раздел имущества на 30 миллионов
Путин заявил об отказе России поставлять нефть в установившие потолок цен страны
Чехия с 25 октября запретит въезд россиян с туристическими шенгенскими визами
СМИ сообщили о звуках взрывов в Винницкой области
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барселона» может подписать полузащитника «Ливерпуля» Кейта
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 1 0 20-1 22
2
 Реал 8 7 1 0 19-7 22
3
 Атлетик 8 5 2 1 17-5 17
4
 Атлетико 8 5 1 2 14-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 5 1 2 13-11 16
6
 Бетис 8 5 1 2 10-5 16
7
 Валенсия 8 4 1 3 14-8 13
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 8 3 1 4 10-12 10
11
 Сельта 8 3 1 4 9-14 10
12
 Мальорка 8 2 3 3 7-9 9
13
 Вальядолид 8 2 2 4 6-13 8
14
 Жирона 8 2 1 5 11-14 7
15
 Альмерия 8 2 1 5 7-12 7
16
 Хетафе 8 2 1 5 8-16 7
17
 Севилья 8 1 3 4 8-14 6
18
 Эспаньол 8 1 3 4 11-16 6
19
 Кадис 8 1 2 5 3-16 5
20
 Эльче 8 0 2 6 4-19 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 - : -
15.10 15:00
Жирона – Кадис
 - : -
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 - : -
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 - : -
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 - : -
16.10 17:15
Реал – Барселона
 - : -
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 - : -
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 - : -
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 9
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 6
Борха Иглесиас

Борха Иглесиас

Бетис

 6
П
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 4
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 4
Алекс Бальде

Алекс Бальде

Барселона

 3
И К Ж
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 7 2 2
Давид Гарсия

Давид Гарсия

Осасуна

 7 1 4
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 6 1 3
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости