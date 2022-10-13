Кроос назвал самых скоростных игроков на своей памяти

Полузащитник «Реала» Тони Кроос назвал самых быстрых футболистов, с которыми ему довелось играть.

«Мбаппе очень трудно остановить. Среди товарищей по команде отметил бы Гарета Бэйла, Рафаэля Варана и Винисиуса Жуниора», — цитирует Marca Крооса.

32-летний футболист играет за «Реал» с 2014 года, всего он провел за команду 376 матчей. Ранее он выступал за «Баварию» и «Байер».