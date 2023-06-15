Винисиус возглавит антирасистский комитет ФИФА

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом. Организация, состоящая из игроков, предложит более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе.

«Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет применять более строгие наказания за расизм, которые позже будут применяться всеми футбольными властями по всему миру», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.