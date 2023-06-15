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Сегодня, 15:51

Винисиус возглавит антирасистский комитет ФИФА

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор возглавит комитет ФИФА по борьбе с расизмом. Организация, состоящая из игроков, предложит более строгие наказания за дискриминационное поведение в футболе.

«Я попросил Винисиуса возглавить эту группу игроков, которая будет применять более строгие наказания за расизм, которые позже будут применяться всеми футбольными властями по всему миру», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Реал» в 35-м туре испанской ла лиги в гостях проиграл «Валенсии» (0:1). По ходу матча Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме.

После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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Беллингем взял в «Реале» номер Зидана
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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38 тур
4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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