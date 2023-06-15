Беллингем взял в «Реале» номер Зидана

Сегодня, 15 июня, в Мадриде состоялась презентация новичка «Реала» полузащитника Джуда Беллингема.

19-летний англичанин взял себе 5-й игровой номер. Ранее под этим номером выступали Зинедин Зидан, Фернандо Йерро, Рафаэль Варан, Фабио Каннаваро и другие.

Соглашение с 19-летним англичанином рассчитано до лета 2029 года. 15 июня футболист будет представлен в качестве игрока «Реала». Сообщается, что сумма трансфера составила 103 миллиона евро.