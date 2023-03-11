Винисиус: «Когда фолят на мне, судьи не обращают внимания. Стоит сфолить мне — сразу карточка»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал судейство в чемпионате Испании.

«Когда фолят на мне, судьи не достают карточки. Стоит мне впервые нарушить правила — сразу получаю карточку. Не может быть, чтобы у игрока, на котором чаще всех фолят, было больше всех предупреждений. С «Реалом» это происходит постоянно. Судья достает карточку к 89-й минуте, когда на мне уже 15 раз нарушили правила. Лучше вообще не доставать ее — будет больше времени на игру. Я не хочу, чтобы они защищали меня. Я хочу, чтобы они свистели после тех фолов, когда нужно свистеть и давали карточки в тех ситуациях, когда их нужно давать», — приводит слова Винисиуса 20minutos.

В текущем сезоне 22-летний бразилец сыграл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. Также он получил 7 желтых карточек в сезоне-2022/23.