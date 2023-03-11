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Сегодня, 23:20

Источник: Асенсио перейдет в «Барселону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает FootballTransfers со ссылкой на источники близкие к игроку.

По информации издания, футболист уже принял решение о переходе в каталонскую команду.

Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Арсенал».

В текущем сезоне 27-летний испанец сыграл за «Реал» в 31 матче, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.

Марко Асенсио
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ФК Реал
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«Сельта» разгромила «Райо Вальекано» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 25 17 5 3 50-19 56
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 25 9 8 8 29-28 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Сельта 25 8 7 10 29-34 31
12
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
13
 Вальядолид 25 8 4 13 19-35 28
14
 Эспаньол 25 6 9 10 31-39 27
15
 Кадис 25 6 9 10 20-37 27
16
 Хетафе 25 6 8 11 25-34 26
17
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
18
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 25 2 7 16 19-49 13
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
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Эльче – Вальядолид
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Сельта – Р. Вальекано
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