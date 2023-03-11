Источник: Асенсио перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио перейдет в «Барселону» в летнее трансферное окно, сообщает FootballTransfers со ссылкой на источники близкие к игроку.

По информации издания, футболист уже принял решение о переходе в каталонскую команду.

Его действующее соглашение с мадридским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересован «Арсенал».

В текущем сезоне 27-летний испанец сыграл за «Реал» в 31 матче, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 25 миллионов евро.