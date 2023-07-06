Винисиус — о переходе Гюлера в «Реал»: «Еще один игрок, который выбрал великих»
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор высказался о подписании 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Арды Гюлера.
«Еще один игрок, который выбрал великих», — написал Винисиус в своем аккаунте в Twitter.
«Реал» 6 июля объявил о переходе Гюлера из «Фенербахче». Сообщалось, что на игрока также претендовала «Барселона».
В прошедшем сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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