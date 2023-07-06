«Атлетико» объявил о подписании контракта с Аспиликуэтой
«Атлетико» объявил о переходе экс-защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Контракт с 33-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
Футболист перешел в мадридский клуб в качестве свободного агента. «Челси» 6 июля объявил об уходе испанца.
В сезоне-2022/23 Аспиликуэта сыграл 32 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями.
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2
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3
|Атлетико
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4
|Р. Сосьедад
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|0
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|0-0
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5
|Вильярреал
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|0
|0
|0-0
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|Бетис
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|0
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7
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8
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9
|Мальорка
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10
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11
|Р. Вальекано
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кадис
|0
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|0
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
|0
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|0
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|0-0
|0
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19
|Лас-Пальмас
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20
|Алавес
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
|- : -
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Атлетико – Гранада
|- : -
|13.08
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
|- : -
|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|13.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.08
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
|- : -
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