«Атлетико» объявил о подписании контракта с Аспиликуэтой

«Атлетико» объявил о переходе экс-защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты. Контракт с 33-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

Футболист перешел в мадридский клуб в качестве свободного агента. «Челси» 6 июля объявил об уходе испанца.

В сезоне-2022/23 Аспиликуэта сыграл 32 матча за «Челси» и не отличился результативными действиями.