«Реал» объявил о переходе 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Гюлера

«Реал» подписал контракт с полузащитником «Фенербахче» Арда Гюлером, сообщает пресс-служба мадридцев. Соглашение с 18-летним турком рассчитано до 2029 года.

Ранее стало известно, что «Реал» не планирует отдавать игрока в аренду. Главный тренер Карло Анчелотти планирует использовать его в основном составе.

В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.