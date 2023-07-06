«Реал» объявил о переходе 18-летнего полузащитника «Фенербахче» Гюлера
«Реал» подписал контракт с полузащитником «Фенербахче» Арда Гюлером, сообщает пресс-служба мадридцев. Соглашение с 18-летним турком рассчитано до 2029 года.
Ранее стало известно, что «Реал» не планирует отдавать игрока в аренду. Главный тренер Карло Анчелотти планирует использовать его в основном составе.
В прошедшем сезоне Гюлер провел за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 7 голевых передач.
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