«ПСЖ» хочет купить Усмана Дембеле из «Барселоны» на замену Мбаппе
«ПСЖ» рассматривает возможность подписания вингера «Барселоны» Усмана Дембеле в качестве замены Килиана Мбаппе, который может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает FootMercato.
По информации источника, Дембеле нравится новому главному тренеру парижан Луису Энрике. Кроме того, в контракте 26-летнего француза с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.
В сезоне-2022/23 Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.
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12
|Севилья
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13
|Сельта
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|0
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|0-0
|0
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14
|Кадис
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|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0
|0-0
|0
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16
|Валенсия
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|0
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
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|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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|0-0
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19
|Лас-Пальмас
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
|- : -
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Сельта – Осасуна
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|13.08
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Хетафе – Барселона
|- : -
|13.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
|- : -
|13.08
|00:00
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Вильярреал – Бетис
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