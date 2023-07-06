«ПСЖ» хочет купить Усмана Дембеле из «Барселоны» на замену Мбаппе

«ПСЖ» рассматривает возможность подписания вингера «Барселоны» Усмана Дембеле в качестве замены Килиана Мбаппе, который может покинуть команду в летнее трансферное окно, сообщает FootMercato.

По информации источника, Дембеле нравится новому главному тренеру парижан Луису Энрике. Кроме того, в контракте 26-летнего француза с «Барселоной» до конца июля действует пункт об отступных в размере 50 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дембеле провел 35 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач.