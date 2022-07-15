«Вильярреал» выставил Пако Алькасера на трансферный рынок
«Вильярреал» готов продать форварда команды Пако Алькасера, утверждает Mundo Deportivo.
По данным источника, руководство клуба сообщило футболисту о желании расстаться с ним в ближайшее время. Нападающий выставлен на трансферный рынок. В связи с этим «Вильярреал» предоставил игроку дополнительные выходные.
Контракт 28-летнего испанца с командой рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 9 миллионов евро.
Источник: https://www.mundodeportivo.com/
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Осасуна – Севилья
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|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
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|20:30
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Валенсия – Жирона
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Альмерия – Реал
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Атлетик – Мальорка
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Хетафе – Атлетико
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