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Сегодня, 08:29

«Вильярреал» выставил Пако Алькасера на трансферный рынок

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

«Вильярреал» готов продать форварда команды Пако Алькасера, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство клуба сообщило футболисту о желании расстаться с ним в ближайшее время. Нападающий выставлен на трансферный рынок. В связи с этим «Вильярреал» предоставил игроку дополнительные выходные.

Контракт 28-летнего испанца с командой рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 9 миллионов евро.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/
Пако Алькасер
ФК Вильярреал
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