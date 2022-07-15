«Вильярреал» выставил Пако Алькасера на трансферный рынок

«Вильярреал» готов продать форварда команды Пако Алькасера, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, руководство клуба сообщило футболисту о желании расстаться с ним в ближайшее время. Нападающий выставлен на трансферный рынок. В связи с этим «Вильярреал» предоставил игроку дополнительные выходные.

Контракт 28-летнего испанца с командой рассчитан до лета 2025 года. Его трансферная стоимость — 9 миллионов евро.