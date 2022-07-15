Дель Пьеро поделился воспоминаниями от игры против молодого Месси

Бывший игрок «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро рассказал о воспоминаниях об игре против 17-летнего Лионеля Месси. Против аргентинца он играл в товарищеском матче с «Барселоной» (2:2).

«Тогда люди уже говорили о Месси, так что это был первый и последний раз, когда у меня была возможность сыграть против него, и это было весело. Всю игру он действовал очень хорошо. После мы с одноклубниками обсуждали его, он был невероятен. Я даже пытался ударить Лионеля, чтобы сбить с ног, но у меня это не получилось», — сказал Дель Пьеро для ESPN.

В прошедшем сезоне Месси забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач в 34 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.