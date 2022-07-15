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Сегодня, 07:07

Анчелотти надеется в новом сезоне с «Реалом» повторить успех прошлого

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился целями на новый сезон. По его словам, он уверен в том, что команда может прибавить.

«Победы доставляют мне много счастья, поэтому я хочу сохранить эти моменты. Мы хотели бы повторить в этом сезоне то, что сделали в прошлом сезоне. Стремимся адаптировать новых игроков к нашей философии. У нас есть возможности для улучшения по сравнению с прошлым сезоном. У нас больше уверенности и знаний», — цитирует Managing Madrid Анчелотти.

В прошедшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании и Лигу чемпионов.

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