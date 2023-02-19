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«Вильярреал» продлит контракт с 19-летним россиянином Ефремовым до 2026 года

Руслан Минаев
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«Вильярреал» продлит контракт с защитником Антоном Ефремовым до лета 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, переговоры находятся в завершающей стадии. В соглашении будет пункт о продлении на более длительный срок. Предыдущее соглашение игрока истекало летом 2024 года.

19-летний россиянин присоединился к системе «Вильярреала» в 2019 году, попеременно выступая в составе «Чертаново».

ФК Вильярреал
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Жирона – Альмерия
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18.02 16:00
Р. Сосьедад – Сельта
 1 : 1
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Бетис – Вальядолид
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18.02 20:30
Мальорка – Вильярреал
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18.02 23:00
Осасуна – Реал
 0 : 2
19.02 16:00
Эльче – Эспаньол
 - : -
19.02 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Атлетико – Атлетик
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Эспаньол

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П
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Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

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И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

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Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

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