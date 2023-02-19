«Вильярреал» продлит контракт с 19-летним россиянином Ефремовым до 2026 года

«Вильярреал» продлит контракт с защитником Антоном Ефремовым до лета 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его данным, переговоры находятся в завершающей стадии. В соглашении будет пункт о продлении на более длительный срок. Предыдущее соглашение игрока истекало летом 2024 года.

19-летний россиянин присоединился к системе «Вильярреала» в 2019 году, попеременно выступая в составе «Чертаново».