Вальверде — второй в списке самых результативных полузащитников «Реала» в сезоне за последние 10 лет

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде забил гол в ворота «Осасуны» (2:0) в матче чемпионата Испании.

Таким образом, в этом сезоне на счету уругвайца уже 12 голов. Вальверде стал вторым самым результативным хавбеком мадридцев в сезоне за последние 10 лет.

Он уступает лишь колумбийцу Хамесу Родригесу, который забил 17 голов в сезоне-2014/15.

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти пообещал порвать тренерскую лицензию, если Вальверде не забьет 10 голов в этом сезоне.