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10 февраля, 15:45

Виктор Роке рассказал, как проходит его адаптация в «Барселоне»

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Нападающий «Барселоны» Витор Роке рассказал об адаптации в команде. 18-летний бразилец стал игроком каталонцев этой зимой.

— Да, это самый большой клуб в мире, оказаться здесь — мечта, и я очень рад всему, что происходит. Величие «Барсы» в футболке, в истории. Тут футболисты, которыми я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнеры по команде, и я очень горжусь этим.

— Это то, о чем вам рассказали Рафинья или Араухо до того, как вы приехали сюда, или это еще нечто большее?

— Даже больше, они всегда со мной немного разговаривали, но когда я прихожу сюда и вижу все, это все еще сон. Это мечта, — цитирует Роке Mundo Deportivo.

В этом сезоне он провел 5 матчей в ла лиге, забив 2 гола. «Барса» идет на третье строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.

ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 24 8 9 7 32-33 33
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
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 Вильярреал 24 6 7 11 34-46 25
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
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 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
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 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
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 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
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