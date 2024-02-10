Виктор Роке рассказал, как проходит его адаптация в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Витор Роке рассказал об адаптации в команде. 18-летний бразилец стал игроком каталонцев этой зимой.

— Да, это самый большой клуб в мире, оказаться здесь — мечта, и я очень рад всему, что происходит. Величие «Барсы» в футболке, в истории. Тут футболисты, которыми я играл в видеоиграх, а теперь они мои партнеры по команде, и я очень горжусь этим.

— Это то, о чем вам рассказали Рафинья или Араухо до того, как вы приехали сюда, или это еще нечто большее?

— Даже больше, они всегда со мной немного разговаривали, но когда я прихожу сюда и вижу все, это все еще сон. Это мечта, — цитирует Роке Mundo Deportivo.

В этом сезоне он провел 5 матчей в ла лиге, забив 2 гола. «Барса» идет на третье строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.