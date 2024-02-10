Хави верит в шансы «Барселоны» догнать «Реал» и «Жирону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес уверен, что его команда сократит отставание от «Реала» и «Жироны».

«Реал» или «Жирона» точно потеряют очки, мы можем сократить отставание от одной из команд. Главное, чтобы с нами не случилось то же самое, что в матче с «Вильярреалом», — сказал Хави на пресс-конференции.

«Барса» занимает третье место в турнирной таблице ла лиги, отставая от «Жироны» на 6 очков и 8 баллов от «Реала», лидирующий в чемпионате.

В 24-м туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Гранадой». Встреча состоится 11 февраля.