Тео Эрнандес: «Криштиану — настоящая легенда, пример для остальных»

Защитник «Милана» Тео Эрнандес рассказал, что думает об экс-одноклубнике Криштиану Роналду, с которым ранее выступал за «Реал».

«Криштиану — настоящая легенда, пример для остальных. Он очень мне помог, когда я прибыл в «Реал» в 19 лет, он был одним из игроков, который больше всех помогал молодежи чувствовать себя комфортно. Я многому научился у Криштиану. Было привилегией разделять с ним одну раздевалку», — цитирует Эрнандеса Diario AS.

В этом сезоне Эрнандес отметился тремя голами и двумя результативными передачами в серии А в составе «Милана».