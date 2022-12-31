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Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»

Сергей Разин
корреспондент
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30 декабря. «Вальядолид» — «Реал» (0:2).
Фото AFP

«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Карим Бензема. На 82-й минуте при счете 0:0 красную карточку получил полузащитник хозяев Серхио Леон.

После этого матча «Реал» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 15-й строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 23:30. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
0:2
Реал

ФК Вальядолид
ФК Реал
2
2
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И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 15 5 2 8 13-23 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
19
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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