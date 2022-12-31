Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Вальядолидом»

«Реал» в матче 15-го тура чемпионата Испании обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0.

Дубль в этой встрече оформил Карим Бензема. На 82-й минуте при счете 0:0 красную карточку получил полузащитник хозяев Серхио Леон.

После этого матча «Реал» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 15-й строчке.