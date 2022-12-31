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Сегодня, 07:53

Анчелотти: «Реал» должен был побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (2:0).

«Мы должны были побеждать, чтобы удачно завершить этот незабываемый год. Да, мы оборонялись не лучшим образом, но это был матч, который мы обязаны были выиграть. Игра получилась сложной. «Вальядолид» то и дело наседал, но во втором тайме мы играли хорошо. В итоге мы уезжаем с тремя очками. Важно, что Бензема и Куртуа показали отличную игру. Азар сыграет в следующем матче», — приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

После этого матча «Реал» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Вальядолид» с 17 очками — на 15-й строчке.

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 Реал 15 12 2 1 35-14 38
2
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
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 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
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 2 : 0
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Кадис – Альмерия
 1 : 1
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Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 0 : 2
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Барселона – Эспаньол
 - : -
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