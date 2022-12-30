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Сегодня, 23:20

«Сельта» и «Севилья» сыграли вничью в ла лиге

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сельта» и «Севилья» сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании со счетом — 1:1.

Счет в матче на 33-й минуте открыл игрок команды из города Виго Габриэль Вейга. На 54-й минуте сравнял Кике Салас. На 86-й минуте Хосе Кармона получил вторую желтую карточку и покинул поле.

«Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 13 очков. «Севилья» находится на 18-й строчке.

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
1:1
Севилья

В другом матче 15-го тура «Кадис» дома сыграл вничью с «Альмерией» — 1:1. В составе хозяев голом отметился Перес Мартинес Лукас, за гостей забил Гонсало Мелеро.

«Кадис» идет на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании (12 очков). «Альмерия» занимает 13-е место (17 очков).

Испания. Лига 1. 15-й тур
30 дек, 21:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
1:1
Альмерия

ФК Альмерия
ФК Кадис
ФК Севилья
ФК Сельта
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 15 5 4 6 13-15 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
13
 Альмерия 15 5 2 8 17-23 17
14
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
15
 Хетафе 15 4 5 6 14-20 17
16
 Сельта 15 3 4 8 15-27 13
17
 Севилья 15 2 6 7 14-23 12
18
 Кадис 15 2 6 7 10-27 12
19
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 2 : 0
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 1 : 1
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 1 : 1
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
Вильярреал – Валенсия
 - : -
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Барселона

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Ведат Муричи

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 8
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Барселона

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Реал Сосьедад

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