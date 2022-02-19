Вальверде претендует на пост главного тренер «Атлетико»

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может возглавить «Атлетико», сообщает Mundo Deportivo.

Несмотря на то, что нынешний тренер мадридцев Диего Симеоне пользуется полной поддержкой руководства, клуб рассматривает варианты на случай, если специалист захочет уйти сам.

Напомним, Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года, с которым выиграл уже 8 титулов. Среди них — и два чемпионства в ла лиге. Контракт аргентинца с «Атлетико» рассчитан до лета 2024 года.