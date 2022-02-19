«Барселона» готова продать Деста в «Монако»

Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Монако»

Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест входит в сферу интересов «Монако». Представители французского клуба прибыли в Испанию, чтобы обсудить возможный трансфер футболиста, сообщает Sport.es.

«Монако» уже вел переговоры касаемо Деста летом 2021 года, однако тогда получил отказ в аренде футболиста. Теперь же «монегаски» готовы совершить полноценный трансфер американца.

«Барселона» готова продать 21-летнего голландца за 20 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету защитника 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, в которых он сумел отдать три голевые передачи.