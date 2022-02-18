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Сегодня, 05:05

Ла лига: «Валенсия» — «Барселона», «Реал» — «Алавес» и другие матчи 25-го тура

Расписание и результаты матчей 25-го тура чемпионата Испании
Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
ФК &amp;quot;Барселона&amp;quot;.
Фото Reuters
25-й тур чемпионата Испании.

Пятница, 18 февраля

Испания. Лига 1. 25-й тур
18 февр, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Райо Вальекано

Суббота, 19 февраля

Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 16:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
Вильярреал
Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 18:15. El Sadar (Памплона)
Осасуна
Атлетико
Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 20:30. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Хетафе
Испания. Лига 1. 25-й тур
19 февр, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Алавес

Воскресенье, 20 февраля

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Севилья
Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона
Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 20:30. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Мальорка
Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Реал Сосьедад

0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 24 11 6 7 42-34 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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