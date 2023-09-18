Вальверде порассуждал о возможной игре в чемпионате Англии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде объяснил, почему не стал переходить АПЛ минувшим летом. В СМИ писали, что два клуба из чемпионата Англии хотели купить футболиста этим летом.

«АПЛ? У меня есть возможность выступать за «Реал». Когда я почувствую, что больше не могу это делать, мне придется рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры. Возможно, «Реал» сам решит меня продать», — цитирует Вальверде журналист Фабрицио Романо.

В этом этом 25-летний уругваец отметился голом в пяти матчах чемпионата Испании.