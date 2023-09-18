Иско оценил шансы «Реала» на победу в ла лиге
Полузащитник «Бетиса» Иско пожелал «Реалу» удачи в борьбе за победу в чемпионате Испании.
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» — главные кандидаты на победу в Ла Лиге. «Реал» начал уверенно, но чемпионат длинный, и делать прогнозы еще слишком рано. Если «Бетис» не сможет выиграть (ла лигу), то пусть выиграет «Реал», — цитирует Иско AS.
У «Реала» пять побед в пяти турах и первое место в турнирной таблице ла лиги. 24 сентября команда сыграет с «Атлетико» в 6-м туре чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|5
|5
|0
|0
|10-3
|15
|
2
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|5
|1
|3
|1
|8-7
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
15
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
16
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
17
|Севилья
|4
|1
|0
|3
|6-8
|3
|
18
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
19
|Лас-Пальмас
|5
|0
|2
|3
|1-4
|2
|
20
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|3 : 2
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|1 : 0
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|2 : 1
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|3
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|4
|1
|1
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