«Валенсия» показала групповую тренировку с Черышевым
16:40
Официальный Twitter «Валенсии» опубликовал новое видео групповой тренировки команды.
В упражнениях принимал участие российский нападающий Денис Черышев.
Ранее в Испании были разрешены индивидуальные тренировки. Ла лига приостановлена из-за пандемии коронавируса.
По последним данным Worldometers на 19 мая, в Испании всего выявлено 278 188 случаев заражения коронавирусом. Умерших — 27 709 человек, выздоровело — 196 958.
Training session?— Valencia CF?? #AMUNTHome ? (@valenciacf_en) May 19, 2020
Tactical mode ?#AmuntWorld? pic.twitter.com/fsDx1KFPQ4
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