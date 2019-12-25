«Валенсия» хочет продлить контракт с Гараем

«Валенсия» предложит новый контракт защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает AS.

Действующее соглашение 33-летнего аргентинца рассчитано до конца сезона. В январе футболист вправе подписать предварительный контракт с другим клубом. Уже известно об интересе к игроку со стороны «Лиона».

Гарай был приобретен «Валенсией» в августе 2016 года у «Зенита» за 24 миллиона евро. В текущем сезоне Гарай провел 15 матчей в чемпионате Испании и 5 — в Лиге чемпионов.