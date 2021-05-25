Вацлик объявил об уходе из «Севильи»

Вратарь «Севильи» Томаш Вацлик сообщил о том, что покинет клуб.

32-летний чех опубликовал пост в Twitter, в котором объявил об уходе из клуба. Также он поблагодарил партнеров по команде и болельщиков клуба.

Вацлик отказался продлевать контракт с «Севильей» из-за недостаточного игрового времени — основным вратарем команды является Яссин Буну.

Чешский вратарь выступал за «Севилью» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Вацлик провел 8 матчей, в которых пропустил 11 мячей, дважды сыграв на ноль.