Суарес с кубком, детьми и фанатами. Чемпионское видео

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес, который стал автором победного гола в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида» (2:1), выложил видео с чемпионским кубком и детьми.

34-летний уругваец после памятного фото показал трофей чемпиона Испании фанатам.

«Для вас, фанаты, для моей семьи, для тех, кто верил в меня, потому что вы никогда не должны переставать верить в себя, эта лига-2020/21 для всех вас, — подписал видео Суарес.

«Атлетико» стал чемпионом Испании в 11-й раз.

В минувшем сезоне Суарес провел 38 матчей за мадридскую команду, забил 21 гол и сделал три результативные передачи.