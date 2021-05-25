Суарес раскритиковал Бартомеу

Экс-игрок «Барселоны» Луис Суарес раскритиковал бывшего президента каталонского клуба Жозепа Бартомеу.

«Президент ко мне плохо относился. Он говорил все прессе, вместо того, чтобы позвонить и лично сказать мне, что они хотят, чтобы я ушел. Почему нельзя было сказать это прямо мне? Человек отдает себе отчет, когда он не приносит пользы клубу», — цитирует Суареса Diario Sport.

Напомним, по итогам завершившегося сезона-2020/21 Суарес в составе «Атлетико» стал чемпионом Испании. «Барселона» заняла третье место. Каталонский клуб 34-летний уругвайский форвард покинул в сентябре 2020 года.