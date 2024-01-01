В «Реал Сосьедад» сообщили, что Захарян сыграет против «Алавеса»: «Он в идеальном состоянии»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника клуба Арсена Захаряна в преддверии матча 19-го тура ла лиги против «Алавеса».

«Захарян тренируется, он в абсолютно идеальном состоянии и будет готов к завтрашнему матчу против «Алавеса», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее пресс-служба «Реал Сосьедад» сообщала «СЭ», что 20-летний футболист пропустил матч 18-го тура ла лиги против «Кадиса» из-за боли в правой седалищной кости.

Захарян в этом сезоне провел 17 матчей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.

«Реал Сосьедад» после 18-го тура занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 31 очко.