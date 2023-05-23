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Сегодня, 13:06

В поддержку Винисиуса погасили огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, вингер «Реала» отреагировал

Руслан Минаев
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Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Фото AFP

В Рио-же-Жанейро погасили огни статуи Христа-Искупителя в поддержку вингера «Реала» Винисиуса.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре чемпионата Испании бразилец подвергся рассистским оскорблениям со стороны болельщиков «летучих мышей».

Акция в Рио-де-Жанейро была организована совместно с Бразильской конфедерацией футбола и обсерваторией расовой дискриминации в футболе. Она началась в 18.00 по местному времени и продлилась один час.

Винисиус отреагировал на своей странице в Twitter.

«Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу», — написал 22-летний бразилец.

В матче с «Валенсией» Винисиус получил красную карточку.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
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Ла лига, 36-й тур: «Вальядолид» — «Барселона», «Реал» — «Райо Вальекано» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 35 27 4 4 65-15 85
2
 Атлетико 35 22 6 7 63-27 72
3
 Реал 35 22 5 8 70-33 71
4
 Р. Сосьедад 35 19 8 8 47-32 65
5
 Вильярреал 35 18 6 11 54-36 60
6
 Бетис 35 16 8 11 43-38 56
7
 Атлетик 35 14 8 13 46-39 50
8
 Жирона 35 13 9 13 55-50 48
9
 Севилья 35 13 9 13 44-49 48
10
 Осасуна 35 13 8 14 32-39 47
11
 Р. Вальекано 35 12 10 13 42-47 46
12
 Мальорка 35 12 8 15 33-40 44
13
 Валенсия 35 11 7 17 39-41 40
14
 Альмерия 35 11 6 18 46-61 39
15
 Сельта 35 10 9 16 40-50 39
16
 Кадис 35 9 11 15 28-50 38
17
 Вальядолид 35 10 5 20 30-62 35
18
 Хетафе 35 8 11 16 31-44 35
19
 Эспаньол 35 8 10 17 44-61 34
20
 Эльче 35 4 8 23 27-65 20
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23.05 20:30
Сельта – Жирона
 - : -
23.05 20:30
Р. Сосьедад – Альмерия
 - : -
23.05 23:00
Вальядолид – Барселона
 - : -
24.05 20:30
Эльче – Севилья
 - : -
24.05 20:30
Вильярреал – Кадис
 - : -
24.05 23:00
Бетис – Хетафе
 - : -
24.05 23:00
Эспаньол – Атлетико
 - : -
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Мальорка – Валенсия
 - : -
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Осасуна – Атлетик
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Реал – Р. Вальекано
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Карим Бензема

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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 15
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Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 13
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 24 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 21 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

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