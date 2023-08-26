В Испании считают, что Захарян может взять на себя роль Давида Сильвы в «Реал Сосьедад»
Испанский журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес, специализирующийся на «Реал Сосьедад», отреагировал на дебют российского полузащитника Арсена Захаряна в матче 3-го тура ла лиги против «Лас Пальмас» (0:0).
«На мой взгляд, Захарян подходит «Реал Сосьедад». Он может дать многое, в том числе: хорошие удары и магию в центре поля, которой у команды нет. «Реал Сосьедад» не хватает Давида Сильвы, который завершил карьеру. Возможно, Захарян сможет взять на себя его роль. Единственное, что у меня вызывает сомнение — физическая готовность Захаряна. Пока что Арсен способен спасти один матч, однако Иманолу (главному тренеру «Реал Сосьедад», прим «СЭ») нужен игрок, который будет готов это сделать в любой игре и в любой момент», — сказал Лопес «СЭ».
Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» 19 августа. 20-летний россиянин заключил контракт с испанским клубом до конца сезона-2028/29.
«Реал Сосьедад» проведет следующий матч 2 сентября против «Гранады».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Р. Вальекано
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
3
|Валенсия
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
4
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Бетис
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Жирона
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Барселона
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
8
|Атлетик
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Кадис
|2
|1
|0
|1
|1-2
|3
|
10
|Р. Сосьедад
|3
|0
|3
|0
|2-2
|3
|
11
|Вильярреал
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Алавес
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
13
|Осасуна
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
14
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Мальорка
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Хетафе
|2
|0
|1
|1
|0-3
|1
|
18
|Севилья
|2
|0
|0
|2
|4-6
|0
|
19
|Гранада
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
20
|Альмерия
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|25.08
|20:30
|
Лас-Пальмас – Р. Сосьедад
|0 : 0
|25.08
|22:30
|
Сельта – Реал
|0 : 1
|26.08
|20:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|26.08
|20:30
|
Гранада – Мальорка
|- : -
|26.08
|22:30
|
Севилья – Жирона
|- : -
|27.08
|18:30
|
Вильярреал – Барселона
|- : -
|27.08
|20:30
|
Валенсия – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:30
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|28.08
|20:30
|
Хетафе – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Кике Гарсия
Алавес
|2
|
|
Кристиан Стуани
Жирона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
Алавес
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Лоик Баде
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Гонсало Эскаланте
Кадис
|1
|1
|0