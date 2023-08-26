Бенитес о поражении от «Реала»: «Чувствуем, что потеряли три очка»

Главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 3-го тура ла лиги.

«Мы чувствуем, что потеряли три очка. В случае с пенальти мы видим, что Иван Вильяр сыграл в мяч. И мы не понимаем, почему отменили гол Ларсена.

Мы уезжаем с дурным послевкусием, поскольку мы потеряли три очка, хотя создавали моменты. Команда сыграла хорошо, и я бы хотел, чтобы она продолжала в том же духе.

Вполне естественно, что вы проигрываете «Реалу», когда ваш гол отменяют, в ваши ворота ставят пенальти, а вы совершаете одну ошибку», — сказал Бенитес после матча.

«Сельта» идет на 16-м месте с 1 очком.