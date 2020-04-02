В Испании оценили слова Дзюбы о желании играть в «Реале»
2 апреля 2020, 23:59
Испанская Marca в Twitter опубликовал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Российский нападающий заявил, что хотел бы сыграть за «Реал». Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на чемпионате мира-2018.
В комментариях под постом Marca читатели оценили возможность Дзюбы выступать в ла лиге.
— Он даже не уровня «Леганеса», — написал MESSISMO.
— Нет, спасибо, у нас есть свои бревна, — прокомментировал Mmmmataoner.
— Вы написали «палач сборной», потому что даже не знаете, кто это — написал Un marvadoh.
— И я тоже. И выиграть три чемпионства подряд, — написал Lucas Mur Florez.