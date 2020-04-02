В Испании оценили слова Дзюбы о желании играть в «Реале»

Испанская Marca в Twitter опубликовал слова форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Российский нападающий заявил, что хотел бы сыграть за «Реал». Marca назвала Дзюбу «палачом» сборной Испании на чемпионате мира-2018.

В комментариях под постом Marca читатели оценили возможность Дзюбы выступать в ла лиге.

— Он даже не уровня «Леганеса», — написал MESSISMO.

— Нет, спасибо, у нас есть свои бревна, — прокомментировал Mmmmataoner.

— Вы написали «палач сборной», потому что даже не знаете, кто это — написал Un marvadoh.

— И я тоже. И выиграть три чемпионства подряд, — написал Lucas Mur Florez.