Иньиго Перес стал новым главным тренером «Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» объявил о назначении Иньиго Переса на пост главного тренера команды.
О назначении сообщается на официальном сайте клуба. Ранее 36-летний Перес занимал пост ассистента главного тренера в «Райо Вальекано».
13 февраля клуб объявил об уходе Франсиско Родригеса, который возглавлял команду с прошлого лета. В СМИ сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из кандидатов на освободившийся пост.
После 24 туров «Райо Вальекано» с 24 очками занимает 14-е место в ла лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|24
|19
|4
|1
|52-15
|61
|
2
|Жирона
|24
|17
|5
|2
|52-29
|56
|
3
|Барселона
|24
|15
|6
|3
|50-33
|51
|
4
|Атлетико
|24
|15
|3
|6
|45-26
|48
|
5
|Атлетик
|24
|13
|7
|4
|42-21
|46
|
6
|Бетис
|24
|9
|11
|4
|28-25
|38
|
7
|Р. Сосьедад
|24
|9
|10
|5
|32-22
|37
|
8
|Лас-Пальмас
|24
|10
|5
|9
|25-20
|35
|
9
|Валенсия
|24
|10
|5
|9
|29-29
|35
|
10
|Хетафе
|25
|8
|10
|7
|33-34
|34
|
11
|Осасуна
|24
|8
|5
|11
|27-36
|29
|
12
|Алавес
|24
|7
|6
|11
|24-31
|27
|
13
|Вильярреал
|25
|6
|8
|11
|35-47
|26
|
14
|Р. Вальекано
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|
15
|Мальорка
|24
|4
|11
|9
|21-31
|23
|
16
|Севилья
|24
|5
|8
|11
|30-37
|23
|
17
|Сельта
|24
|4
|8
|12
|26-35
|20
|
18
|Кадис
|24
|2
|11
|11
|15-33
|17
|
19
|Гранада
|24
|2
|7
|15
|26-48
|13
|
20
|Альмерия
|24
|0
|7
|17
|22-51
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.02
|23:00
|
Вильярреал – Хетафе
|1 : 1
|17.02
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|17.02
|18:15
|
Осасуна – Кадис
|- : -
|17.02
|20:30
|
Сельта – Барселона
|- : -
|17.02
|23:00
|
Валенсия – Севилья
|- : -
|18.02
|16:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|18.02
|18:15
|
Гранада – Альмерия
|- : -
|18.02
|20:30
|
Мальорка – Р. Сосьедад
|- : -
|18.02
|23:00
|
Бетис – Алавес
|- : -
|19.02
|23:00
|
Атлетик – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|15
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|18
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|16
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|13
|1
|3
Новости