Иньиго Перес стал новым главным тренером «Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» объявил о назначении Иньиго Переса на пост главного тренера команды.

О назначении сообщается на официальном сайте клуба. Ранее 36-летний Перес занимал пост ассистента главного тренера в «Райо Вальекано».

13 февраля клуб объявил об уходе Франсиско Родригеса, который возглавлял команду с прошлого лета. В СМИ сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль является одним из кандидатов на освободившийся пост.

После 24 туров «Райо Вальекано» с 24 очками занимает 14-е место в ла лиге.