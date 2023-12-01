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Сегодня, 08:30

В «Динамо» высказались об игре Захаряна: «Футболист без потолка»

В «Динамо» высказались об игре Захаряна
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в комментарии для «СЭ» оценил выступление Арсена Захаряна в составе «Реал Сосьедад».

«Рано делать выводы. Видно, что он адаптируется, что есть некие ограничения, которые надо преодолеть. Он парень очень талантливый. Футболист без потолка. Мы желаем ему дальнейшего развития», — сказал Пивоваров «СЭ» на закрытой премьере веб-сериала «100 лет «Динамо».

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел в стартовом составе команды на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (0:0) и отыграл всю встречу без замен.

Захарян в августе перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 14 11 2 1 31-9 35
2
 Жирона 14 11 2 1 32-17 35
3
 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
9
 Р. Вальекано 14 4 7 3 16-18 19
10
 Валенсия 14 5 4 5 16-18 19
11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
12
 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
13
 Алавес 14 4 3 7 14-19 15
14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 14 1 4 9 19-33 7
20
 Альмерия 14 0 3 11 16-37 3
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
2.12 16:00
Жирона – Валенсия
 - : -
2.12 18:15
Атлетик – Р. Вальекано
 - : -
2.12 20:30
Реал – Гранада
 - : -
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 - : -
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 - : -
3.12 20:30
Севилья – Вильярреал
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Вильярреал

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Атлетик

 5
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Диего Рико

Хетафе

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Алекс Баэна

Вильярреал

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И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 12 2 2
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