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Сегодня, 13:49

«Атлетик» продлил контракт с Нико Уильямсом

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 21-летним игроком сборной Испании рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Уильямс провел 11 матчей, в которых забил гол и сделал 7 результативных передач.

ФК Атлетик (Бильбао)
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2
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 Атлетико 13 10 1 2 30-12 31
4
 Барселона 14 9 4 1 27-14 31
5
 Р. Сосьедад 14 7 4 3 25-17 25
6
 Атлетик 14 7 4 3 26-18 25
7
 Бетис 14 6 6 2 18-16 24
8
 Хетафе 14 4 7 3 17-18 19
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11
 Лас-Пальмас 14 5 3 6 11-13 18
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 Вильярреал 14 4 3 7 21-25 15
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14
 Осасуна 14 4 2 8 16-24 14
15
 Севилья 13 2 6 5 19-19 12
16
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
17
 Мальорка 14 1 7 6 13-20 10
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
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