«Атлетик» продлил контракт с Нико Уильямсом

Полузащитник «Атлетика» Нико Уильямс продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 21-летним игроком сборной Испании рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Уильямс провел 11 матчей, в которых забил гол и сделал 7 результативных передач.