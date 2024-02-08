В «Барселоне» поставили Хави 10 баллов за работу в клубе

Спортивный директор «Барселоны» Деку оценил работу Хави на посту главного тренера команды.

«Я следил за всеми изменениями, которые произошли в клубе с момента прихода Хави. Не знаю, справедливо ли это, но победа в ла лиге не ценится, как будто выиграть ее легко. Я бы поставил Хави 10 баллов за работу, потому что мы действующий чемпион ла лиги», — цитирует Деку Marca.

44-летний испанец 27 января объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона. Хави возглавляет каталонцев с ноября 2021 года.

После 23 туров «Барселона» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице испанской ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 8 очков.