В «Барселоне» отреагировали на слухи о переговорах с Гвардиолой и Моуринью

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал информацию о том, кто может заменить Хави на посту главного тренера каталонцев.

44-летний испанец 27 января объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

«Гвардиола – отличный тренер, спору нет. Он был тренером лучшей «Барсы» в истории, а затем продолжал побеждать за пределами «Барсы». На сегодняшний день он лучший тренер в мире. По правде говоря, мы не разговариваем ни с одним тренером. Я знаю, что трудно принять правду, но она такова. Кроме того, говорить о тренере с действующим контрактом – это неуважение к клубу, который он тренирует, и к нам самим.

Моуринью? Он мой друг, но я давно с ним не разговаривал», – приводит слова Деку Marca.

После 23 туров «Барселона» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице испанской ла лиге, отставая от лидирующего «Реала» на 8 очков.