Дембеле не уйдет из «Барселоны» зимой. Летом он покинет команду свободным агентом

«Барселона» не смогла договориться о трансфере полузащитника Усмана Дембеле в другой клуб. Он останется в составе сине-гранатовых до лета, после чего покинет команду свободным агентом, информирует RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ». На игрока претендовали команды в Англию, но им также не удалось договориться о сделке.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону».

Клуб не стал удовлетворять требования футболиста по новому контракту, поэтому сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества.