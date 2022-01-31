Дембеле вернулся в Испанию из Франции после неудачных переговоров с «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не перейдет в «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, сообщает El Chiringuito.

Футболист был замечен в аэропорту Барселоны, куда он прилетел рейсом из Парижа.

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?? CAZAMOS A DEMBEL? en el AEROPUERTO DE BARCELONA.



IMAGEN #JUGONES ? @mfuster pic.twitter.com/nLwRNRRPhT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 31, 2022

В нынешнем сезоне Дембеле забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «Барселону». Контракт нападающего с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует от «ПСЖ» 20 миллионов евро за Дембеле.