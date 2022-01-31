Обамеянг согласен на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» согласен на сокращение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг стремится перейти в «Барселону». Ради этого он согласен пойти на понижение зарплаты, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готов взять 32-летнего габонца в аренду. «Арсенал» при этом настаивает, чтобы испанский клуб взял на себе все финансовые обязательства по зарплате игрока.

Обамеянг лишился доверия главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты после дисциплинарного нарушения во время семейной поездки. Артета лишил футболиста звания капитана и не включал в основной состав после игры с «Эвертоном» в декабре.

Обамеянг также ездил на Кубок африканских наций, чтобы сыграть за Габон, но вернулся в Англию после заражения COVID-19.

В текущем сезоне игрок провел 15 матчей за клуб из Лондона, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.