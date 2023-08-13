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Сегодня, 15:20

У защитника «Реала» Милитао разрыв крестообразных связок. Ему предстоит операция

Виктория Кравченко
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Эдер Милитао.
Фото Global Look Press

Защитник «Реала» Эдер Милитао травмировал колено в матче 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0). Он покинул поле в слезах на 50-й минуте.

После медицинского обследования у бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни центрального защитника прооперируют, сообщает пресс-служба команды.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней. 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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