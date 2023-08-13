У защитника «Реала» Милитао разрыв крестообразных связок. Ему предстоит операция

Защитник «Реала» Эдер Милитао травмировал колено в матче 1-го тура ла лиги против «Атлетика» (2:0). Он покинул поле в слезах на 50-й минуте.

После медицинского обследования у бразильца диагностирован разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшие дни центрального защитника прооперируют, сообщает пресс-служба команды.

Это уже второй разрыв «крестов» в «Реале» за несколько дней. 10 августа аналогичную травму на тренировке получил вратарь Тибо Куртуа.