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Сегодня, 14:30

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть прямую трансляцию матча ла лиги

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» начнется в 22.30 мск 13 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Барселоны».
Ансу Фати (слева) празднует гол с партнерами по «Барселоне».
Фото Reuters

13 августа, в воскресенье, «Барселона» в гостях сыграет с «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча пройдет в Хетафе на стадионе «Колозеум Альфонсо Перес», начало — в 22.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния «Хетафе» — «Барселона» с формальными событиями. Смотреть видеотрансляцию матча можно будет на платформе Окко Спорт. Прямой эфир начнется в 22.30.

В сезоне-2022/2023 «Барселона» под руководством тренера Хави с 88 очками завоевала золото ла лиги. «Хетафе» с 42 баллами заняла 15-е место в турнирной таблице.

Полный календарь чемпионата Испании и турнирная таблица премьер-лиги сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Испания. Ла Лига. 1-й тур
13 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона
Футбол
ФК Барселона
ФК Хетафе
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-0 3
2
 Реал 1 1 0 0 2-0 3
3
 Валенсия 1 1 0 0 2-1 3
4
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
5
 Мальорка 1 0 1 0 1-1 1
6
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 1-1 1
7
 Р. Сосьедад 1 0 1 0 1-1 1
8
 Гранада 0 0 0 0 0-0 0
9
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кадис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
14
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
15
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
16
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
17
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
18
 Севилья 1 0 0 1 1-2 0
19
 Альмерия 1 0 0 1 0-2 0
20
 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
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35 тур
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38 тур
11.08 20:30
Альмерия – Р. Вальекано
 0 : 2
11.08 23:00
Севилья – Валенсия
 1 : 2
12.08 18:00
Р. Сосьедад – Жирона
 1 : 1
12.08 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 1 : 1
12.08 22:30
Атлетик – Реал
 0 : 2
13.08 18:00
Сельта – Осасуна
 - : -
13.08 20:30
Вильярреал – Бетис
 - : -
13.08 22:30
Хетафе – Барселона
 - : -
14.08 20:30
Кадис – Алавес
 - : -
14.08 22:30
Атлетико – Гранада
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 1
Хави Гуэрра

Хави Гуэрра

Валенсия

 1
Муктар Диакаби

Муктар Диакаби

Валенсия

 1
П
Айен Муньос

Айен Муньос

Реал Сосьедад

 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1
Андре Алмейда I

Андре Алмейда I

Валенсия

 1
И К Ж
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 1 1 0
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 1 0 1
Давид Алаба

Давид Алаба

Реал

 1 0 1
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