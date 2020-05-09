У вратаря «Реал Сосьедад» выявили коронавирус

Голкипер «Реал Сосьедад» Алекс Ремиро в пятницу не возобновил тренировки, как остальные игроки команды. По информации AS, у 25-летнего испанца серологический тест на коронавирус дал положительный результат, а ПЦР-тест — отрицательный. Таким образом, вероятность передачи вируса другим является низкой.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 8 на 9 мая, в мире коронавирус подтвержден у 4 014 320 человек. Умерших — 276 237, выздоровевших — 1 385 581.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 8 мая всего зарегистрировано 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется