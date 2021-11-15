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У Дани Алвеса будет самая низкая зарплата в «Барселоне»

17:08
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У защитника «Барселоны» Дани Алвеса будет самая низкая зарплата среди всех игроков первой команды, сообщает Sport.es. Но она может увеличиться за счет достижения определенных показателей, указанных в контракте футболиста.

Бразилец уже прошел медосмотр для каталонского клуба. Ожидается, что его презентация состоится в среду, 17 ноября.

Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22. Алвес не сможет выйти на поле в официальном матче до января.

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Иван Шитик все материалы автора

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