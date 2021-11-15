У Дани Алвеса будет самая низкая зарплата в «Барселоне»

У защитника «Барселоны» Дани Алвеса будет самая низкая зарплата среди всех игроков первой команды, сообщает Sport.es. Но она может увеличиться за счет достижения определенных показателей, указанных в контракте футболиста.

Бразилец уже прошел медосмотр для каталонского клуба. Ожидается, что его презентация состоится в среду, 17 ноября.

Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22. Алвес не сможет выйти на поле в официальном матче до января.