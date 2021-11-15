Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» проявляет интерес к Аспиликуэте

18:17
Сесар Аспиликуэта. Фото Instagram
Сесар Аспиликуэта. Фото Instagram
Теги:

«Барселона» внимательно следит за ситуацией с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой. Каталонский клуб готов пригласить футболиста, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.

Нынешний договор 32-летнего испанца рассчитан до лета 2022 года.

Сесар Аспиликуэта пришел в «Челси» из «Марселя» в 2012 году. За время выступлений в лондонском клубе баск собрал внушительную коллекцию трофеев. Аспиликуэта дважды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Эксперт назвал причину отказа «Газпрома» докупать доптранзит через Украину
0