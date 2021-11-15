«Барселона» проявляет интерес к Аспиликуэте

«Барселона» внимательно следит за ситуацией с защитником «Челси» Сесаром Аспиликуэтой. Каталонский клуб готов пригласить футболиста, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.

Нынешний договор 32-летнего испанца рассчитан до лета 2022 года.

Сесар Аспиликуэта пришел в «Челси» из «Марселя» в 2012 году. За время выступлений в лондонском клубе баск собрал внушительную коллекцию трофеев. Аспиликуэта дважды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.